Japonya Başbakanı İşiba Şigeru İstifa Kararını Açıkladı

Güncelleme:
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Liberal Demokrat Parti içinde bölünmeleri önlemek amacıyla istifa etme kararı aldı. Bu karar, partinin olağanüstü başkanlık seçiminden bir gün önce alındı.

TOKYO, 7 Eylül (Xinhua) -- Arşiv fotoğrafında, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen 2025 Dünya Fuarı'nın açılış töreninde görülüyor, 12 Nisan 2025.

Japonya'da kamu yayıncısı NHK, pazar günü, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun Liberal Demokrat Parti içinde daha fazla bölünmeye yol açmamak için istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Söz konusu karar, partinin 8 Eylül'de olağanüstü bir başkanlık seçimi yapıp yapmayacağına karar vermesinden yalnızca bir gün önce alındı. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
