Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı Abant Gölü'nde Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yamaç paraşütü uçarak Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı. Uçuş sırasında Türk bayrağı açıldı ve görüntüler jandarma marşı ile paylaşıldı.

Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

Bolu'da yamaç paraşütü yapan bir grup, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi.

Abant semalarında gerçekleştirilen uçuşta, yamaç paraşütünden Türk bayrağı açıldı.

Kayıt altına alınan uçuş görüntüsü, jandarma marşı eşliğinde "Kanun Ordusu Jandarma 186 yaşında" mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.