Haberler

Jandarma'dan Sahte Araç Satış Sitelerine Karşı Uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, piyasa değerinin altında fiyatlarla araç satışı yapan sahte internet siteleri nedeniyle vatandaşları uyardı. Dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, piyasa değerinin altında fiyatlarla araç satışı vaadiyle açılan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşların dolandırıldığına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, internet üzerinden yapılan sahte araç satışlarına karşı vatandaşları uyardı. Komutanlığın sosyal medya hesabından animasyon video ile paylaşılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız, internette araç satışı adı altında açılan sahte siteler, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla güven kazanmaya çalışmaktadır. Kapora veya ön ödeme talep edilerek vatandaşlarımız dolandırılmakta, iletişim kısa sürede kesilmektedir. Bu tür ilanlara itibar etmeyiniz, ödeme yapmadan önce mutlaka doğrulama yapınız. Siber dolandırıcılığa karşı Jandarma her zaman görevi başındadır." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Akrabaların tartışması kanlı bitti

Akrabaların tartışması kanlı bitti
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı