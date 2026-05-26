Kocaeli'de durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.