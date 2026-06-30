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Kocaeli'de ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde 400 gram düşük ayarlı altın, 257 bin 750 lira ve 1000 dolar ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satmaya çalıştıkları belirlenen İ.E. ve L.P'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 400 gram düşük ayarlı altın, 257 bin 750 lira ile 1000 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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