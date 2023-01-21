İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin lira ceza kesildi Güncel Haberler Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten Liberya bandıralı gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uygulandı. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi. TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bir limanda bulunan gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi. Geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı. Kaynak: AA / Güncel Liberya Kocaeli Ekonomi Güncel Haberler

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