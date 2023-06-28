İzmit'in Kurtuluşu 102. Yılını Kutladı

İzmit'in kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninde konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in geçmişinden aldığı güçle geleceğe umutla baktıklarını ve şehri daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirtti.

İzmit'in kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısı ile düzenlenen çelenk sunma töreninde konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Geleceğe umutla bakarken geçmişimizden aldığımız güçle İzmit'imizi daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz" dedi.

28 Haziran İzmit'in kurtuluşunun 102'inci yılı dolayısı ile Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Ayhan Gedik, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve vatandaşlar katıldı.

Milli Mücadele ve Yahyakaptan konulu şiiri ise Yahyakaptan Ortaokulu Öğrencisi Doruk Özdemir okudu.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"İZMİT'TE DESTAN YAZDILAR"

"Bundan tam 102 yıl önce, tüm yurtta olduğu gibi İzmitliler Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdi. Tüm yurtta olduğu gibi bu kentte de vatanseverler üzerine düşeni yaptı. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde İzmit'te destan yazdılar. Bu kutlu zaferin ardından İzmit halkının birliği, beraberliği ve bu ruhla hareket etmesi, vatan sevgisi ile dolu yüreklerle direnişi yatmaktadır bu zaferde. Gelecek nesillere büyük bir miras bıraktığımızı hatırlatmak istiyorum.

"BİRÇOK BAYRAMI BİR ARADA KUTLUYORUZ"

İzmit tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri dikkatleri üzerine çekmiş önemli bir şehirdir. Bu mirasa sahip çıkma, gelecek nesillere daha güzel bir İzmit bırakma sorumluluğunu taşıdığımızı asla unutmuyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir İzmit bırakmak isteyenlerden bir tanesi de Leyla Atakan'dı. Kısa görev süresi içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği Cumhuriyet Kadını olabilmenin gururunu yaşamış ve bundan tam 54 yıl önce, 28 Haziran 1969 tarihinde Kocaeli Sanayi Fuarı'nı İzmit'e kazandırmıştı. Bugün hem Kurban Bayramını, hem İzmit'in Kurtuluşu'nun 102'nci yılını hem de Kocaeli Sanayi Fuarı'nın açılışını 54'üncü yılını kutluyoruz. Birçok bayramı bir arada kutluyoruz.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

Kentin tarihi geleceğe ışık tutan önemli anıları, önemli yaşanmışlıkları, kentlilik bilinci, kentliler arasında dayanışma ruhunu temsil eder. İzmit aynı zamanda bugünde geleceğe umutla bakan bir şehir olmaya devam etmektedir. Geleceğe umutla bakarken geçmişimizden aldığımız güçle İzmit'imizi daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makam arabasını binerek Ata'yı saygı ile andılar.