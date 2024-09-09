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İzmir Ticaret Borsası'ndan Zeytinyağı Tadım Eğitimi

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İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen organizasyonda Çeşme ilçesinde zeytinyağı tadım eğitimi verildi. Eğitimde Türk gastronomisinde zeytinyağı ve zeytinyağının duyusal analizi konuları ele alındı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen organizasyonda Çeşme ilçesinde zeytinyağı tadım eğitimi verildi.

İzmir Ticaret Borsası, "Tarımın Servetini Dönüştürmek" temasıyla tarımı, gıdayı, gastronomiyi ve bunların ticaretini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Zeytinyağı tadım eğitmeni Bilge Keykubat, İTB Alaçatı Deneyim Ofisinde, katılımcılara, "Türk gastronomisinde zeytinyağı ve zeytinyağının duyusal analizi" konulu eğitim verdi.

Keykubat, doğru zeytinyağı tüketimi konusunda herkesi bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinyağı Gastronomi Ekonomi Güncel Tarım İzmir Çeşme

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