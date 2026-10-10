Haberler

İzmir Ticaret Borsası 2026-2030 başkanlık seçimini 36 oyla Ömer Gökhan Tuncer kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Ticaret Borsası'nda 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini 36 oyla Ömer Gökhan Tuncer kazandı. İZQ İnovasyon Merkezi'nde yapılan seçimde 53 meclis üyesi oy kullandı; geçerli 52 oyun 16'sını Barış Kocagöz alırken Tuncer başkan oldu.

İZMİR Ticaret Borsası'nda (İTB) 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer oldu.

İTB'de 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri seçimi İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na mevcut İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve geçmiş dönem İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz'ün aday olduğu seçimde 53 meclis üyesi oy kullandı. Seçimde 1 oy geçersiz sayılırken geçerli 52 oyun 16'sını Barış Kocagöz aldı. Oyların 36'sını alan Ömer Gökhan Tuncer İTB Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yönetim Kurulu asil üyeleri ise Nihat Sağır, Deniz Celep, Ali Koyuncuoğlu, Mustafa Elmas, Erdem Barış Kılıç, Suat Yıldırım, Ezgi Ulusoy Yılmaz, Evren Bayraktar, Onur Uçak, Necati Polat oldu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Can HAZAR/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Şırnak'ta türkülü karşılama

Kılıçdaroğlu'nu gülümseten anlar! Alkışlarla eşlik etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre önemli görev

Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre tarihi görev
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili gündem olacak sözler
Amedspor ve Gençlerbirliği kapıştı, sonuç Galatasaray'a yaradı

Galatasaray'ın haftalardır beklediği haber geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

AK Parti'ye mi katılıyor? Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
İki öğrencinin örnek davranışını kamera böyle görüntüledi

Helal size çocuklar! Alkışlık hareket kameraya böyle yansıdı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız