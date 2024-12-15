Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'in Dikili ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Yağış nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi olanaklarıyla boşalttı.

Dikili Belediyesi ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Vahit Koç - Güncel
img

Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
img

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
img

Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı

Son Dakika Haberleri

Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir. AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Serie Milan Genoa maçı hangi kanalda, neden yayınlanmıyor? "Cerrah" kelimesinin kökeni olan Arapça "caraha" ifadesi ne anlama gelir? Birleşmiş Milletlerin ana dilleri nelerdir? Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir? AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Kerem AKtürkoğlu oynuyor mu? Portekiz Ligi AVS Benfica maçı ne zaman? Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın ... 65 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığındaki yaşı en büyük olan padişah kimdir? Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? PSG Lyon CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG Lyon maçı ne zaman? Barcelona Leganes CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Leganes maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.