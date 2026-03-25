İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın: 41 Araç, 100'den Fazla Personel Müdahale Etti

İzmir'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 41 itfaiye aracı ve 100'den fazla personel görev aldı. Yangının 6 saatte kontrol altına alındığı, 7 iş yerinin zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinde orman ürünleri deposunda çıktığı öne sürülen ve 6 saatte kontrol altına alınan yangına, 41 itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personel müdahale edildiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan Vekili Ahmet Karaman, koordineli ve yoğun çalışmayla alevlerin yayılmasının önüne geçildiğini söyledi. Yangında 7 iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Karaman, yangının çıkış nedeni ve noktasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Karaman, "Ekiplerimiz yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Ancak içerideki yanıcı maddeler nedeniyle soğutma çalışmaları uzun sürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
