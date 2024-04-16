İzmir'de Yasa Dışı Silah İmal ve Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de yasa dışı silah imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı, 11 tabanca, 5 tüfek ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G.Ç'nin (20) evinde silah imalatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, ruhsatsız 11 tabanca, 5 tüfek ile 23 fişek, silah yapımında kullanılan çok sayıda şarjör, sürgü kapağı, icra yayı, icra mili ve namlu ele geçirdi.

C.G.Ç. ve kız arkadaşı olduğu belirtilen C.K. (20) gözaltına alındı.

Şüpheli C.G.Ç'nin hakkında hırsızlık, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu kullanma, yağma, kasten yaralama ve oto hırsızlığı suçlarından emniyette 34 suç kaydı olduğu belirlendi.