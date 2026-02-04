İzmir'de tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, 2 ayrı tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı müfettişleri ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri, Kiraz ilçesinde faaliyet yürüten 2 farklı tarımsal kalkınma kooperatifinde yaptığı denetimlerde 2020-2024 yılları arasında 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk tespit etti.

Hazırlanan rapor sonrası Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kooperatiflere yönelik soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "zimmet, güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.