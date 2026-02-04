Haberler

İzmir'de tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki tarımsal kalkınma kooperatifinde 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk tespit edilmesinin ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri ve MASAK ekipleri tarafından başlatıldı.

Hazırlanan rapor sonrası Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kooperatiflere yönelik soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "zimmet, güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
