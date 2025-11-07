İzmir'de Spor Ortaokulu Öğrencileri Geleceğin Yıldızları Oluyor

İZMİR'de ilk olma özelliğini taşıyan Mustafa Kaya Spor Ortaokulu, yetenekli öğrencileri erken yaşta keşfedip geleceğin sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Karşıyaka Mustafa Kaya Spor Ortaokulu ve Spor Lisesi Müdürü Yaşar Cihan Ünal, "Geleceğin sporcularını yetiştirmek için gayret ediyoruz" dedi.

Mustafa Kaya Spor Ortaokulu bu yıl Karşıyaka ilçesinde eğitim-öğretime başladı. İzmir'de ilk olma özelliğini taşıyan Mustafa Kaya Spor Ortaokulu, ilkokul sonrası öğrencilerini yetenek sınavıyla kabul ediyor. Jimnastikten futbola, voleyboldan yüzmeye kadar birçok branşta lisanslı öğrencilerin eğitim gördüğü okul, akademik başarı, disiplin, takım ruhu ve sportif gelişimi bir arada sunuyor. Okul, yetenekli öğrencileri erken yaşta keşfedip geleceğin sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler hem akademik dersler alıyor hem de farklı branşlarda spor eğitimi görerek yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Karşıyaka Mustafa Kaya Spor Ortaokulu ve Spor Lisesi Müdürü Yaşar Cihan Ünal, "İlkokuldan sonra yetenek sınavı ile öğrencilerimizi alıyoruz. 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 30 öğrencimiz var. Hepsi lisanslı sporcu. Haftalık 42 saat ders gören öğrencilerimiz, akademik derslerin yanı sıra 11 saat beden eğitimi ve spor dersi görüyor. Geleceğin sporcularını yetiştirmek için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İN BİRÇOK İLÇESİNDEN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR'

Öğrencilerin azimli ve başarılı olduğunu vurgulayan Ünal, "2024-2025 eğitim-öğretim yılında başlayan okulumuz başarılı bir şekilde ilerliyor. Mustafa Kaya Spor Ortaokulu, İzmir'de ilk spor ortaokulu olduğu için Menemen, Karabağlar, Aliağa gibi birçok ilçeden de öğrencilerimiz var. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle çok iyi ilerleyen bir okul olduk. Öğrencilerimizin lisanslı olması, jimnastik, yüzme, futbol, basketbol, tenis ve masa tenisi gibi branşlarda elde ettikleri başarılar bizi gururlandırıyor" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN AZMİNİ GÖZLEMLEMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Spor ortaokullarındaki öğrencilerin azmini ve başarı hikayelerini gözlemlemenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise "Disiplin, takım ruhu ve akademik başarının kaynaştığı bu seçkin eğitim kurumları, Maarif Modeli kapsamında ülkemizin insan kaynağını bütüncül bir vizyonla yetiştirme idealinin yansımasıdır. Bu kapsamlı eğitim yatırımı, çocuklarımızın yeteneklerini en üst düzeyde geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor" açıklamalarında bulundu.

'BURADA OKUDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM'

Okulun 6'ncı sınıf öğrencisi Defne Pembe (11), "Burada okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yetenek sınavıyla girdim. Daha fazla sporla uğraşıyorum ve sağlam temeller atıyorum. Jimnastikte milli takıma girmek istiyorum" dedi.

Aynı sınıfta okuyan Rüzgar Aslan (12) şu ifadeleri kullandı:

"Futbol branşıyla ilgileniyorum. Bu okul için Karabağlar'dan geliyorum. İlk kazandığımda çok sevindim, anneme sarıldım. İleride Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanıp öğretmen olmak istiyorum. Burada herkes sporla ilgilendiği için çok iyi anlaşıyoruz."

5'inci sınıf öğrencisi Anıl Aras Keskin (11) ise "Yetenek sınavında 2'nci oldum. 7 yıl jimnastik yaptım, şimdi futbolda ilerliyorum. Büyüyünce iyi bir futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Aynı sınıf öğrencisi Melis Muslu (10) da "Okulun spor ortaokulu olduğunu öğrenince burada okumak istedim. Yetenek sınavı çok eğlenceliydi, tekrar olsa yine girerim. Voleybolda ilerlemek istiyorum. Daha önce özel eğitim alıyordum ama başarılı olamamıştım. Burada kendimi geliştirmeye başladım, bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.