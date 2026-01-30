İzmir Valisi Elban'dan kentteki kuvvetli sağanak ve fırtınaya ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün akşam kentte etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 298 ev ve iş yerinde su baskınları oluştuğunu söyledi.

Elban, Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) hortumun hasar verdiği işletmeleri inceledi. İşletme sahipleriyle görüşen Elban, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Elban, dün saat 20.00 civarında kentte yoğun yağış ve fırtınanın yaşandığını söyledi.

Yağış ve fırtınanın Kemalpaşa OSB'nin kısmi bir alanında hortuma dönüştüğünü ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Hortum dolayısıyla organize sanayimizde yer alan 9 fabrikamızda değişik çaplarda hasarlar meydana geldi. Yine yağış, fırtına ve hortumun etkisiyle 5 araç ve 5 de konut zarar gördü. İl genelinde yoğun yağışlar neticesinde 298 ev ve iş yerinde su baskınları oldu. 6 vatandaş suya kapıldı, 4'ü araç içerisinde, 2'si yaya halde. Her 6 vatandaşımız da herhangi bir yaralanma olmadan ekiplerimizce hızlıca kurtarıldılar."

Elban, fırtına, su baskını ve hortumlarda can kaybı ve yaralı olmamasının teselli olduğunu dile getirerek, "Ancak özellikle hortum nedeniyle Kemalpaşa OSB'de yer alan iş yerlerimizde büyük miktarda maddi hasar meydana gelmiş durumda. Dün akşamdan bu yana su baskınlarında vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi hem de hasar tespitleri ile ilgili çalışmalar yapıldı ve devam ediyor. Allah beterinden saklasın diye temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Elban, ilçedeki Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki taşan derede ve etrafında su basan bir evde inceleme yaptı.

Elban'a AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve ilçe protokolü eşlik etti.