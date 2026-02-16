İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı 30 TL

İZMİR Fırıncılar Odası, İzmir'de ramazan ayı boyunca satılacak 300 gramlık pidenin 30 TL olacağını açıkladı.

Ramazan ayına sayılı günler kala İzmir'de ramazan pidesi fiyatı belli oldu. İzmir Fırıncılar Odası, 19 Şubat'tan 19 Mart'a kadar sürecek ramazan ayı boyunca 300 gramlık pidenin fiyatının 30 TL olacağını duyurdu. İzmir'de geçen yıl 300 gramlık ramazan pidesi 25 TL'den satılmıştı.