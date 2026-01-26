İzmir'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimi

İZMİR'de Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde market, fırın, kasap ve lokantalarda haksız ve fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10'ar il olmak üzere toplam 30 ilde haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıyor. Bu kapsamda İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde; market, fırın, kasap ve lokantalarda ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin yoğun talep gösterdiği ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere, her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; adil ticaretin sağlanmasını öncelikli hedef olarak görmekteyiz. Şeffaf, sağlıklı işleyen ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Aynı zamanda faaliyetlerini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerimizi haksız rekabetten korumak amacıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz" denildi.

'TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ YAKIN TAKİBE ALINDI'

Açıklamada, İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince her gün düzenli olarak haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticaret mevzuatı kapsamında yaygın ve yoğun denetimler yapıldığı belirtildi. Ramazan ayı öncesinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına temel gıda ürünleri ile hızlı tüketim mallarının yakın takibe alındığı vurgulandı. Denetimler kapsamında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin bakanlığa rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

'2026'NIN İLK AYINDA 1500'ÜN ÜZERİNDE İŞLETME DENETLENDİ'

Ayrıca fiyat etiketi, liste ve menülerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulandığı belirtildi. İzmir'de 2026 yılının ilk ayında 1500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün denetlendiği, bu denetimler sonucunda yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.