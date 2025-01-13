İzmir'de Memurlar Maaş Zamlarını Protesto Etti
İzmir'de çeşitli sendikalara üye memurlar, maaş zammı oranlarını protesto etmek için eylem yaptı. Kültürpark ve Konak Atatürk Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen grup, sendikaların zam görüşmelerini eleştirdi.
İzmir'de çeşitli sendikalara üye memurlar, eylem yaptı.
İş bırakan memurlar Kültürpark ve Konak Atatürk Meydanı yakınında toplandı, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Maaş zammı oranlarını sloganlarla protesto eden grup adına açıklama yapan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Ahmet Doğruyol, zam görüşmelerine katılan sendikaları eleştirdi.
Eylem, açıklamanın ardından sona erdi.