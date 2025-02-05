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İzmir'de Lunapark Kapatılmasına Tepki

İzmir'de Lunapark Kapatılmasına Tepki
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İzmir'de Fuar Kültürpark'ta toplanan bir grup, lunaparkın kapatılmasına karşı protesto düzenledi. İzmirliler, lunaparkın kendileri için önemli olduğunu belirterek belediyeden kararını gözden geçirmesini istedi. Lunapark sahibi, yasal sürecin devam ettiğini ve çalışanların işsiz kaldığını duyurdu.

İzmir'de bir grup, Fuar Kültürpark'ta bulunan lunaparkın kapatılmasına tepki gösterdi.

Fuar Kültürpark'ta toplanan kalabalık, lunaparkın İzmirliler için önem taşıdığını dile getirdi, büyükşehir belediyesinin kararını gözden geçirmesini istedi.

Sevil Yurttaş, lunaparkın kapatıldığını öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

Çocukluk döneminde lunaparka sık sık geldiğini anlatan Yurtta, "Bizim çocuklarımız buraya geliyorlardı. Her tarafı kapattılar, demir yığınları yaptılar çocuklar sokakta kaldı." diye konuştu.

Nadide Ergalıp ise Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın lunaparkı neden kaldırmak istediğini bir türlü İzmirlilere anlatmadığını dile getirdi.

Lunaparkın sahibi Önder Coşkun da lunaparkın kapatılmasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2 Ocak'ta lunaparkın elektriğini kestiğini dile getiren Coşkun, "Mahkemenin tahliye konusunda verdiği bir kararı yok. 4 gün önce kafeterya ve ofis binamızı yıktılar. 'Burayı 15 gün içinde kaldırın' diyorlar ama burada bir tane oyuncak var 1 ayda kurulup sökülemez. Oyuncakları götürecek yerimiz yok. Bize bir yer göstermeliler. Burada bütün İzmir'in çocukluk anıları var." dedi.

Coşkun, lunaparkta çalışan 60 kişinin işsiz kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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