Elektrikli ısıtıcıdan kaçak sigara çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri dün Karabağlar ilçesinde yaptığı operasyonda, bir hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada portatif elektrikli ısıtıcıların gövdelerine zulalanmış şekilde yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon TL değerinde 7 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı