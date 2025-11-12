Haberler

İzmir'de İşçiler Sosyal Haklar İçin Eylemde

Güncelleme:
DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışanların 3 aydır alamadıkları sosyal haklar için oturma eylemi başlattı. İşçiler, sosyal ödemelerin yapılması için kamuoyuna açıklama yapılmasını talep ediyor.

İZENERJİ, İZELMAN VE İZFAŞ şirketlerinde örgütlü DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube üyeleri, çalışanların 3 aydır sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları oturma eylemine devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZENERJİ, İZELMAN VE İZFAŞ şirketlerinde örgütlü DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube üyeleri, çalışanların 3 aydır sosyal haklarının ödenmediğini ileri sürerek dün başlattıkları oturma eylemine bugün de devam etti. Kültürpark'taki 9 Eylül kapısında bir araya gelen temsilciler ve çalışanlar sloganlar attı.

Konuşmasında dün İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ tarafından yapılan açıklamaya değinen DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Başkanı Ercan Gül, "Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ana ödemelerinin yapıldığının açıklamasını yapmıştık zaten. Biz de burada ana ödemelerimizle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını ancak 3 aydır sosyal ödemelerimiz yani ikramiyemiz, gıda kartı alacağımız, öğrenim yardımlarımız ve mesailerimizi alamadığımız için buradaydık. Bunu da söyledik ama belediye bürokratları kamuoyunu yanıltma adına yine talihsiz bir açıklama yaptı" dedi.

İşçilerin emeğinin karalanmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Gül, "Bizim tek bir talebimiz var; en kısa zamanda, uzun bir vadeye yayılmadan işçi arkadaşlarımızın alacağı ile ilgili önümüze takvim koyulup, burada işimize mutlu ve huzurlu bir şekilde devam etmek. Onun haricinde kimseyle bireysel kavga ya da tartışmaya bu olayı sürükleme niyetimiz yok. Buradaki kavga sendikacıların bireysel bir kavgası değil binlerce emekçinin alamadığı sosyal haklar ve evine götüreceği ekmekle ilgili mücadele. Bu mücadeleye saygı duyulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
