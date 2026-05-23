Haberler

İzmir'de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı'ya yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı. Firari dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. de yakalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, daha önce hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. de yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü S.E, Erensan İnşaat yetkilisi S.E, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi M.Ö. ile dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edilmişti.

Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu iddia edilmiş, bu durumun da "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden adli incelemeye tabi tutulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan Özgür Özel'e ziyaret

Türkiye Barolar Birliği'nden CHP'ye ziyaret! Bir çağrısı var
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek