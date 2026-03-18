İzmir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı sigara ve makaronlarla birlikte bir tutuklama gerçekleştirildi. 44 bin 330 paket sigara ve çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen iki minibüste yapılan aramalarda, 44 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara, 248 bin 400 doldurulmuş makaron, 475 gümrük kaçağı puro, 115 elektronik sigara, ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 12 fişek ve 12 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
