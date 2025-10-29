İzmir'de Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Fener alayına kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Konak Saat Kulesi önünde toplanan kalabalık, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Alsancak yönüne yürüdü. Yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı da taşındı. Katılımcılar, yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandırdı. Etkinlikler, havai fişek gösterisi ve Haluk Levent konseriyle tamamlandı.

Haber-Kamera: Mert CONA-Mehmet Kılınç