İzmir'de Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'de düzenlenen fener alayı yürüyüşünde kalabalık, Konak Saat Kulesi önünde toplanarak Alsancak yönüne yürüdü. Yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı taşındı ve etkinlikler havai fişek gösterisi ve Haluk Levent konseriyle sona erdi.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Fener alayına kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Konak Saat Kulesi önünde toplanan kalabalık, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Alsancak yönüne yürüdü. Yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı da taşındı. Katılımcılar, yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandırdı. Etkinlikler, havai fişek gösterisi ve Haluk Levent konseriyle tamamlandı.

