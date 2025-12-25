Haberler

İzmir'de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde düzenlenen jandarma operasyonlarında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Konak ve Bornova ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konak ve Bornova'da bazı adreslerde yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol maddesinin tedarik ve satışı yapıldığı belirlendi. Dün 2 işyeri ve 4 depoya düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol, 50 alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 kapak vakumlama makinesi, 6 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
