İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de devre mülk vaadiyle vatandaşları 6 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

(İZMİR) – İzmir'de, "devre mülklerini yüksek fiyatla satacaklarını" vadettikleri vatandaşları 6 milyon lira dolandıkları belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Teknik Takip Büro, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün devremülk sahibi vatandaşları "yüksek fiyatla satış" vaadiyle ofislerine davet ettikleri, burada vatandaşlardan "masraf ve sigorta" adı altında para aldıkları belirlenmişti.

Suç örgütü elebaşı B.E'nin de arasında bulunduğu 20 şüphelinin 9 kişiyi toplam 6 milyon lira dolandırdığı tespiti üzerine gözaltına alınan 9 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

İzmir'in yanı sıra İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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