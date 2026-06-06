İzmir'de Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki sporcuların katılımına açık olan organizasyon, 7, 8, 9, 10 ve 18 yaş grupları olmak üzere 5 farklı kategoride yapıldı. Ege Bölgesi başta olmak üzere farklı illerden toplam 204 sporcunun katıldığı müsabakalar gün boyu sürdü.

Turnuvada her kategoride ilk 3 dereceyi elde eden sporculara kupa ve hediye çeki, 4 ile 10'uncu sıralar arasında yer alan katılımcılara ise madalya takdim edildi.

Ödül törenine İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Gülcan, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Temsilcisi Abuzer Altuntaş ile satranç eğitmeni Gürkan Aydeniz katıldı.