Bornova'da ayakkabı fabrikasında yangın; üst kattakileri itfaiye kurtardı
İzmir'in Bornova ilçesindeki 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Üst katlarda mahsur kalan çalışanlar kurtarıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangın, 45 dakika içinde kontrol altına alınırken; üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kemalpaşa Caddesi'nde ayakkabı üretimi yapılan 5 katlı fabrikada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 8 araç ve çok sayıda personel kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler, gelene kadar fabrikada bulunan çalışanların büyük bölümü binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katlarda bulunan bazı kişileri de binadan tahliye etti. Fabrikanın zemin katında çıktığı belirlenen yangın, diğer katlara sıçramadan 45 dakika içinde kontrol altına alındı. Ayrıca ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçraması da engellendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
