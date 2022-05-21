İzmir'de alacaklısını öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, borçlu olduğu Zülküf Bayram'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Kerim Topuz (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, önceki gün Çay Mahallesi 2019 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Kerim Topuz'un, Zülküf Bayram ve M.E.'yi (26) tabancayla vurduğunu belirledi. Yaralanan Bayram, araçla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, M.E. ise ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermilerin göğüs ve sırt bölgesine isabet ettiği Zülküf Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Bayram'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayağından yaralanan M.E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.