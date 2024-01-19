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İzmir'de 11 Milyar TL'lik Naylon Fatura Operasyonu

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İzmir merkezli 3 ilde, vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşık 11 milyar TL tutarında naylon fatura düzenlediği belirlendi.

İZMİR merkezli 3 ilde, 'naylon fatura' düzenleyip, vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşık 11 milyar TL tutarında naylon fatura düzenlediği belirlendi. Operasyonun, son yılların en büyük naylon fatura operasyonu olduğu bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileri, 'vergi kaçakçılığı' suçuna yönelik çalışma yaptı. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa ve Menemen ilçeleri ile Afyonkarahisar ve Manisa'da naylon fatura düzenleyip, vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen şebekeye yönelik, dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Son yılların en büyük naylon fatura operasyonu olduğu belirtilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 11 milyar TL tutarında naylon fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 59 klasör içinde çeşitli firmalar adına kesilmiş 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 TL e-fatura, bedeli 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 TL olan 5 bin 745 adet dolu senet, bedeli 1 milyar 725 milyon 355 bin olan 987 adet tahsilat makbuzu, 40 adet çek, farklı firmalarca düzenlenmiş 500 dekont, 166 boş senet, 94 adet kaşe, 71 sayfa boş çek koçanı, 20 pos cihazı, 6 boş fatura koçanı, çeşitli firmalara ait içinde muhtelif sayıda çeşitli dekontlar ve çek nüshaları bulunan 12 klasör, 1 tabanca, 14 mermi, 1 av tüfeği, 54 kartuş, çok sayıda suç unsuru olan muhtelif evrak, belge ve doküman ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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