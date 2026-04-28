İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Bir Destandır Çanakkale' gezisi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla gezi düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Bir Destandır Çanakkale" temasıyla gerçekleştirilen geziye, denetimli serbestlik müdürlüğü, ceza infaz kurumları ve adliye çalışanlarının ortaokul ve lise çağındaki çocukları ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Katılımcılar, tarihi mekanları uzman rehberler eşliğinde ziyaret etme fırsatı buldu.