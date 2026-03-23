Bakan Yumaklı: İzmir Bayındır Sera OTB'de altyapı çalışmaları tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) 409 milyon lira maliyetli altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 409 milyon lira maliyetli altyapı çalışmaları tamamlandı. OTB ile 888 dekar alanda teknolojik seralar yükselecek, tarıma dayalı sanayi parselleriyle katma değerli üretim artacak, 1500 kişiye iş imkanı sağlanarak bölge ekonomisi güçlenecek. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

