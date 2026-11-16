İzmir Bayındır'da öğrenciler 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğreniyor

İzmir Bayındır'da öğrenciler 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğreniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayındır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 3 ve 4. sınıf öğrencilerine uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor. İlçede 2 yıldır uygulanan projenin çocukların sosyokültürel gelişimine faydalı olduğu belirtiliyor.
İzmir'in Bayındır ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.
Müdürlüğe bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar hem yüzme öğreniyor hem de su sporlarıyla ilgilenmenin keyfini yaşıyor.
Bayındır Dörteylül İlkokulu Müdürü Aykut Tekin, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin projeden yararlandığını söyledi.
Projenin ilçede 2 yıldır uygulandığını ifade eden Tekin, "Okulumuz dezavantajlı bir bölgede. Bu projenin çocukların sosyokültürel açısından çok faydalı olduğunu inanıyoruz." dedi.
Öğrenci velilerinden Esra Kavaklı ise projenin devam etmesini istedi.