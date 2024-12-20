İzmir Atatürk Stadyumu'ndaki Karate Salonunda Yangın Çıktı
İzmir Konak'ta bulunan Atatürk Stadyumu'nun karate salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir Atatürk Stadyumu'nun bünyesindeki karate salonunda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesindeki spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel