İstanbul merkezli 3 ilde 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, bazı şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaldıraçlı alım satım yaptığı tespit edildi.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, 'hotforex', 'hfm-trade' ve 'hftrade' uzantılı internet siteleri üzerinden 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
