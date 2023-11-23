Tekirdağ Çorlu'da arkadaşından izinsiz aldığı bir işyerine ait elektrikli bisiklet ile yola çıkan genç, virajı alamayarak kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. Yayalar kazayı yara almadan atlatırken, bisiklet sürücüsü yaralandı.

İzinsiz aldığı elektrikli bisikletle kaldırımda bekleyen yayalara çarptı... O anlar kamerada

İzinsiz aldığı elektrikli bisikletle kaldırımda bekleyen yayalara çarptı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da arkadaşından izinsiz aldığı bir işyerine ait elektrikli bisiklet ile yola çıkan genç, virajı alamayarak kaldırımda bekleyen yayalara çarptı.

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Selim Kahya Sokak'ta ters istikametten Kumyol Caddesi'ne sapan H.T.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, virajı alamayarak kaldırımda bekleyen yayalara çarptı.

Yayalar kazayı yara almadan atlatırken, elektrikli bisiklet sürücüsü H.T. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.