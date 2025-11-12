Haberler

İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ Çalışanlarından Oturma Eylemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinde çalışan işçiler, 3 aydır alamadıkları sosyal haklar için oturma eylemi başlattı. İşçiler, taleplerinin karşılanmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanları 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle dün başlattıklarını oturma eylemine devam ediyor.

Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde oturma eylemini sürdüren işçiler, "Sabır taştı, işçi susmayacak, biriken ödemeler yapılsın" yazılı pankart taşıdı, slogan attı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemlerini çözüme kavuşuncaya kadar kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN ve İZENERJİ'nin eylem hakkında yaptıkları açıklamaya da yanıt veren Gül, ana ödemeleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın 3 aydır gece gündüz mesaiye kalıp ancak karşılığını alamadığı ücretlerle ilgili bugün burada olduğumuzu dün söyledik. Ama belediye bürokratları kamuoyunu yanıltma adına gene böyle bir açıklama yaptılar. Talihsiz bir açıklama. Çünkü biz burada işçilerin emeğinin bu şekilde karalanmasını gerçekten doğru bulmuyoruz. Bizim tek bir talebimiz var. Burada en kısa zamanda uzun vadeye yayılmadan işçi arkadaşlarımızın alacağıyla ilgili önümüze bir takvim bulup burada işimize mutlu, huzurlu bir şekilde devam etmek. Onun haricinde kimseyle burada bireysel olarak bir kavgaya, bir tartışmaya, bu olayı sürükleme gibi derdimiz yok."

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanları, 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle dün oturma eylemi başlatmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.