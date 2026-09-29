İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, Enver Çevik'in serbest bırakılmasını eleştirdi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Fon krizi soruşturmasında; dondurduğunuz malvarlıklarını, bir günde ne değişti de hemen apar topar serbest bıraktınız? Emir hangi büyük yerden geldi? Vatandaşın hesabındaki üç kuruşluk hareketi bile mercek altına alırken; milyarlarca liralık hareketlere aynı hassasiyeti neden göstermiyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, fon krizine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, şunları kaydetti:

"EMİR HANGİ BÜYÜK YERDEN GELDİ"

"Hadi yemeye, yutmaya, çalmaya, çırpmaya, talana, ranta doymadınız. Onu anladık. Yahu Allah aşkına; milletin aklıyla alay etmeye niye doymuyorsunuz? Bu ülkede, sıradan vatandaşın cebindeki üç kuruşun bile hesabını soran siz değil misiniz? Helalinden kazanan esnafın kestiği fişi bile tilki gibi takip eden siz değil misiniz? Etliye sütlüye karışmayan insanlarımızın bile banka hesabındaki üç kuruşluk hareketleri takip etmiyor musunuz? Verginin bir günü gecikse vatandaşın kapısına dayanan, haciz koyan, icra kapılarında süründüren de siz değil misiniz? Peki soruyorum; milyonlarca, milyarlarca liralık para hareketleri söz konusu olduğunda neredesiniz? Hangi deliğe girip saklanıyorsunuz? Bu adı batasıca 'fon krizi' soruşturmasında; dondurduğunuz malvarlıklarını, bir günde ne değişti de hemen apar topar serbest bıraktınız mesela? Emir hangi büyük yerden geldi?

"MİLYARLARCA LİRALIK HAREKETLERE AYNI HASSASİYETİ NEDEN GÖSTERMİYORSUNUZ"

İşte en son Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in ifadesi alındı ve Başsavcılık tarafından serbest bırakıldı. Gerekçe ne? Yok, ya da belli değil! Hayırdır? Şimdi yine 'adamına göre' muameleye mi başladınız? Soruşturma hangi kapsamda devam edecek mesela? Belli değil! Para hareketleri inceleniyor mu desek? Cevap belli; gizlilik var! Hasılı; vatandaşın hesabındaki üç kuruşluk hareketi bile mercek altına alırken; milyarlarca liralık hareketlere aynı hassasiyeti neden göstermiyorsunuz kardeşim? Milletin vicdanı sizden işte asıl bunun hesabını soruyor?

"SİZ ENSESİ KALIN BİRİLERİNE DAHA NE KADAR AYRICALIKLI DAVRANACAKSINIZ"

Emekli pazarda filesini dolduramıyor. Esnaf vergi, kira ve prim arasında sıkışmış durumda. Çalışan maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Böyle bir Türkiye'de siz ensesi kalın birilerine daha ne kadar ayrıcalıklı davranacaksınız? Güçlü olan için başka, sıradan vatandaş için başka hukuk olamaz! Sermaye sahibi de hesap verecek. Şirket sahibi de hesap verecek. Sıradan vatandaş da aynı hukuk düzeninin içinde olacak. Adalet, yalnızca vatandaşın kapısını çaldığında adalet değildir. Adalet; gücün, sermayenin ve büyük paranın karşısında da aynı şekilde işliyorsa gerçek adalettir. Herkesi aynı terazi tartmadıkça bu ülkeye, kaybettirdiğiniz millet hukuku geri gelmez. O vatandaş hukuku geri gelmeyince de, o kaybettirdiğiniz güven duygusu bir daha kapınıza dahi uğramaz! İşte bizim mücadelemiz tam da bunun içindir."

Kaynak: ANKA