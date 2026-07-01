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İyi Partili Çömez'den İktidara Tepki: NATO Panelleri İçin 181 Milyon Lira Harcandı

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İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi otoyollara yerleştirilen NATO logolu paneller için 181 milyon lira harcandığını öne sürerek, panellerin yoksulluk ve yıkıntıları gizlemek için kullanıldığını söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi otoyolların çevresine yerleştirilen NATO logolu panellere tepki gösterdi. Çömez, paneller için 181 milyon lira harcandığını öne sürerek, "Bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri de kapatmak ve karartmak için kullanılıyor" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi otoyolların çevresine yerleştirilen NATO logolu panellerin önünde açıklama yaptı.

Çömez, panellerin kaldırımları kapattığını belirterek, bu durumun yurttaşların geçişini zorlaştırdığını söyledi. Çömez'in yayımladığı videoda, panellerin arkasında yıkılmaya yüz tutmuş ve bir bölümü yanmış bir binanın bulunduğu görüldü.

Panellerin, NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek liderlerin olumsuz manzarayı görmemesi amacıyla yerleştirildiğini öne süren Çömez, şunları kaydetti:

"Bu panellere 181 milyon lira para harcandı. Bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri de kapatmak ve karartmak için kullanılıyor. Bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var. Erdoğan rejimi, tek adam rejimi bütün bunları kapatabilmek için 181 milyon lira daha ödemişler. Yolları kapatmak pahasına, insanları engellemek pahasına panelleri koymuşlar. Tam da AKP kafası."

Kaynak: ANKA
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