İyi Parti Başkanlık Divanı Belirlendi
İYİ Parti, 4. Olağan Kurultayı'nda tüm delegenin oyuyla tekrar genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki yeni başkanlık divanını açıkladı. Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Merkez Yönetim Kurulu'nu ve Genel İdare Kurulu üyelerini tanıttı.
(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanını açıkladı.
İYİ Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda tüm delegenin oyuyla tekrar genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.
Toplantıda, yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuıncu'nun açıkladığı İYİ Parti'nin Başkanlık divanı şöyle:
Genel Sekreter: Osman Ertürk Özel
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Enver Yılmaz
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yasin Öztürk
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Turan Yaldır
Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hüseyin Raşit Yılmaz
Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Alper Akdoğan
Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yasemin Bilgel
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Kocamaz
Ar-Ge ve Partiiçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Volkan Yılmaz
Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Koca
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hakan Şeref Olgun
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan
Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cenk Özatıcı
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayyüce Türkeş Taş
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burak Dalgın
Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erhan Usta
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Sunat
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İpek Sayan Özkal
Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kevser Ofluoğlu
Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Kadir Ulusoy
Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şükrü Kuleyin
Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yüksel Selçuk Türkoğlu
Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Buğra Kavuncu