Tüsiad'dan, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ı parti genel merkezinde kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ı kabul etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, parti genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmede, İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.

