Tüsiad'dan, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na Ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ı parti genel merkezinde kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.
Kaynak: ANKA / Güncel