İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Esnafı Ziyaret Etti...

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karşıyaka Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu. Mendil satan engelli bir vatandaş, "Benim maaşım 7 bin 100 lira. Çekiyorum maaşımı bitiyor. Zabıta bana 'yasak' diyor. Diyanet İşleri Başkanı 10 trilyonluk arabaya biniyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, üç günlük İzmir programı kapsamında Karşıyaka'da esnaf ziyaretinde bulundu. Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar sonrasında Karşıyaka Çarşı'da gerçekleştirilen esnaf ziyaretinde Dervişoğlu'na, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve parti yöneticileri eşlik etti.

Esnaf ziyaretinde Dervişoğlu, kadın esnafa kırmızı karanfil ve çiçek şeklinde mum hediye etti. Dervişoğlu, esnaf ziyareti sırasında Çarşı'daki vatandaşlardan ilgi görürken, özellikle gençler Dervişoğlu'nun yanına gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"YÜKSEK SESLE BAĞIRACAĞIMIZ YER SANDIKTIR"

Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Dervişoğlu'nu durdurarak, mevcut düzene tepki gösterdi. Vatandaşla konuşmasında sakinlik çağrısı yapan Dervişoğlu, sandığa işaret ederek, şunları söyledi:

"Ben sorunlarımı ne olduğunu biliyorum. O sorunların çözülmesi için sabır, sebat ve sükunete ihtiyacımız var. Bunun, İzmir'den yükselecek mantıklı bir tepkiye dönüştürülmesi gerekiyor. 'Birlik olalım' diyorlar. Biriz zaten. Türkiye'nin kurtulması gereken tek bir şey var. Bu ceberut sistem ve onun başa getirdiği adam. Bir şeyi değiştirirsek her şeyi değiştiririz. Sakin sakin. Onlar bizi yüksek sesle bağırmamızı bekliyor. Yüksek sesle bağıracağımız yer sandıktır."

Baypas olduğunu ve gelecek nesillere üzüldüğünü belirten bir başka vatandaş da "Her şey çok güzel olacak. Nesillerimize yazık" dedi.

"DİYANET BAŞKANI TRİLYONLUK ARABAYA BİNİYOR"

Çarşı'daki ziyareti sırasında mendil satan engelli vatandaş, engelli aylığı yetmediği için mendil satmak zorunda kaldığını ancak engellendiğini söyleyerek, "Benim maaşım 7 bin 100 lira. Çekiyorum maaşımı bitiyor. Buraya mendil satmaya geliyorum ve zabıta bana 'yasak' diyor. Yasak ben de biliyorum, ben de istiyorum evde oturmayı. Diyanet İşleri Başkanı 10 triyonluk arabaya biniyor ama 'elhamdülillah' diyor. Neye elhamdülillah?" diye konuştu.

Dervişoğlu da "Sana söylediklerinde sor bakalım, memleketi soymak, bankaları hortumlamak, ormanları yağmalayıp otel yapmak, zeytinlik kesip maden sahası yapmak serbest miymiş? Devletin imkanlarını, kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekmek serbest miymiş? Bu muymuş bütün dertleri yani? Hiç kimse vatandaşına sosyal yardım yaparak sadaka vermiş muamelesi yapamaz. Sen muhtaç olmasan bu işi yapmazsın" yanıtını verdi.

Müsavat Dervişoğlu, esnaf ziyareti sonrasında partili kadınlarla Anneler Günü hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA