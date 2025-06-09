İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Ali Sukas'ı ziyaret edecek.

(11.00/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin hazırlıkları kapsamında ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Meksika ile yapılacak özel maç öncesi Kenan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Chapel Hill/21.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

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