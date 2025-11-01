İYİ Parti'den Esnafa Finansal Destek Teklifi

(ANKARA) - İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vergi ve SGK borçlarını ödemekte zorlanan esnaf, KOBİ ve sanayiciler için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte vergi ve sigorta borçlarının yapılandırılması öngörülüyor.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un kanun teklifine göre, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırılacak. Vergi borçları en fazla 36 taksit, SGK borçları ise 48 taksit halinde ödenebilecek.

Vergi borçlarındaki peşin ödemelerde, hesaplanan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi farkının tamamı; SGK borçlarındaki peşin ödemelerde ise borca bağlı gecikme zammı ve faizlerin tamamı silinecek. Yine SGK borçlarında ilk iki taksiti zamanında ödeyen mükelleflere yüzde 10 indirim sağlanacak.

Vergi borcuna ilişkin düzenlemede yapılandırmadan yararlananlara yönelik haciz ve icra işlemleri durdurulacak. SGK hükümlerinden yararlanan iş verenler ise yapılandırma süresince SGK teşvik ve desteklerinden yararlanabilecek.

Başvurular teklifin yasalaşması durumunda iki ay içinde yapılabilecek.