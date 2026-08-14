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İYİ Parti'den AK Parti'nin 25. yılına klipli gönderme: İşte senin asıl hikayen

İYİ Parti'den AK Parti'nin 25. yılına klipli gönderme: İşte senin asıl hikayen
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İYİ Parti, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla yayımladığı kliple iktidara ekonomi, deprem, kamu-özel iş birliği projeleri ve yargı uygulamaları üzerinden eleştiriler yöneltti. Paylaşımda, "Ne anlatırsan anlat, işte senin asıl hikayen" ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) - İYİ Parti, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla yayımladığı kliple iktidara ekonomi, deprem, kamu-özel iş birliği projeleri ve yargı uygulamaları üzerinden eleştiriler yöneltti. Paylaşımda, "Ne anlatırsan anlat, işte senin asıl hikayen" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından "25 yılın gerçek şarkısını gururla sunar" notuyla paylaşılan klipte, AK Parti'nin 25 yıllık iktidar dönemine yönelik eleştiriler şarkı sözleriyle sıralandı.

Klipte, enflasyon, hayat pahalılığı, deprem politikaları, geçiş ve hasta garantili projeler ile gözaltı ve tutuklamalara yönelik eleştirel göndermeler yapıldı.

Kaynak: ANKA
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