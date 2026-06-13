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İyi Parti'den A Milli Takım'a Dünya Kupası Desteği

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İYİ Parti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi ve 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısının kullanıldığı bir klip yayımladı.

(ANKARA) - İyi Parti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Parti, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının kullanıldığı bir klip de yayımladı.

İYİ Parti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından destek mesajı ve klip yayımladı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak Ay-Yıldızlılarımıza yürekten başarılar diliyoruz. Aynı bayrağın altında, aynı heyecanla, aynı inançla yanınızdayız" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının eşlik ettiği ve milli takım görüntülerinin yer aldığı bir klip de yayımlandı.

Kaynak: ANKA
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