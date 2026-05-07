İtalya ve Polonya, Orta Doğu'daki krizin kendilerine etkilerini sınırlandırmak için birlikte çalışıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ve Polonya'nın, Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasını teşvik etmek ve krizin ekonomik sonuçlarının toplumlarının ve şirketlerinin üzerindeki yükünü hafifletmek için beraber çalıştığını söyledi.

Başbakan Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Roma'daki Başbakanlık Sarayı Chigi'de görüştü. İki lider, görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek, ortak basın açıklaması yaptı.

Meloni, İtalya ve Polonya'nın köklü bağları olduğunu ve 1991 tarihli dostluk anlaşmasını yenilemeyi düşündüklerini belirtti.

Uluslararası gündemin başlıca konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Meloni, "Orta Doğu'daki son gelişmelerden ve bunların Avrupa üzerindeki etkilerini ele aldık. İtalya ve Polonya, bölgede gerilimin azaltılmasını teşvik etmek ve krizin ekonomik sonuçlarının ailelerimiz ve şirketlerimiz üzerindeki yükünü hafifletmek için birlikte çalışıyor." dedi.

Basra Körfezi'ndeki ortaklarının ihtiyaçlarına da özel önem verdiklerini dile getiren Meloni, "İran'ın son saatlerde gerçekleştirdiği haksız saldırılar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne; İtalya'nın yakınlığını ve dayanışmasını yinelemek istiyorum." diye konuştu.

Başbakan Meloni, Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konuları da Tusk ile ele aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle rekabetçilik konusunda büyük bir yakınlık var. AB'nin kendi kendine dayattığı ve şirketlerimizi boğan, rekabet gücümüzü yavaşlatan, çalışanlarımız için sorun yaratan tüm iç vergilerle mücadele etmeye kararlıyız."

Tusk'ın açıklamaları

Konuk Başbakan Tusk da "Başbakan Meloni sayesinde, diğer ülkeleri Avrupa'nın sınırlarını savunmanın gerekliliğine ikna etmeyi başardık. İtalya'nın Akdeniz politikalarıyla ilgili desteğe olan ihtiyacını anlıyoruz. Hepimiz bir tür hibrit saldırının hedefiyiz." dedi.

Başlangıçta biraz zorlu bir süreç yaşadıklarını ve bazı üye ülkelerin tutumlarının katı olduğunu ifade eden Tusk, "Meloni sayesinde diğer ülkeleri de Avrupa'nın sınırlarını savunmanın gerekliliğine ikna etmeyi başardık." yorumunu yaptı.

Polonya Başbakanı, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik bu yıl Gdansk'ta ev sahipliği yapacakları konferansta aynı zamanda Ukrayna'nın güvenliğinin de ele alınacağını dile getirirken, Roma ve Varşova'nın, Kiev'e mali yardım konusunda tutarlı davrandığını söyledi.

Bu arada, Başbakan Tusk, sabah saatlerinde de Roma'ya komşu Vatikan'a geçerek burada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından kabul edildi.

Bu görüşmeye dair Vatikan'dan yapılan açıklamada liderlerin, Vatikan-Polonya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna Savaşı'nı görüştükleri belirtildi.