İtalya, Kazakistan'da İlk Kültür Merkezini Açıyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinin Orta Asya'daki ilk kültür merkezinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da açılacağını bildirdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Mattarella, Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı.

Resmi tören sonrası Tokayev ve Mattarella baş başa görüşme yaptı.

Tokayev, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bu ziyaretinin ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandıracağının altını çizdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Güçlü ekonomik bağlarımız var. Çeşitli alanlardaki işbirliğimizde mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Başkan olarak, ilişkilerimizi güçlendirmek için katkımı sunmaya hazırım." diye konuştu.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Daha sonra Tokayev ve Mattarella, heyetleriyle genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Tokayev, burada, İtalya'nın Kazakistan'ın en büyük üç ticaret ortağından biri olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, ekonomik işbirliklerinin daha da büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Son 20 yılda İtalya'nın Kazakistan'a yatırım miktarının 7,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Tokayev, iki ülke arasında kritik ham maddeler, petrokimya, makine mühendisliği, ulaştırma ve lojistik, hafif sanayi, gıda işleme, yapay zeka, finans, turizm ve eğitim gibi alanların işbirliğinin derinleştirilmesi için umut vadettiğini söyledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella da iki ülke arasındaki ortaklığın daha da derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Mattarella, iki ülke arasında kültürel işbirliğinin de hızla geliştiğine dikkati çekerek, "İtalya, Orta Asya'nın ilk kültür merkezini Astana'da açıyor. Astana'daki bir caddeye Marco Polo ismini verme girişimi, bağlarımızı daha da güçlendirme konusundaki kararlılığınızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından liderler bundan sonra Kazak-İtalyan ilişkileri tarihinde yeni bir sayfa açılacağı yönündeki güvenlerini de dile getirdi.