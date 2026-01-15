Haberler

İtalya'da mali polis, Verileri Koruma Kurumunda yolsuzluk soruşturması kapsamında arama yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında, Verileri Koruma Kurumu'nun genel merkezinde yapılan aramalar, üst düzey yetkililere yönelik zimmete geçirme ve yolsuzluk iddialarını içermektedir. Soruşturma, kurumun harcamaları ve şeffaflığı üzerine odaklanıyor.

İtalya'da yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında, İtalyan Mali Polis ekiplerince Verileri Koruma Kurumunun (Garante della Privacy) Roma'daki genel merkez binasında arama yapıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Verileri Koruma Kurumunun üst düzey yetkililerine yönelik yolsuzluk ve zimmete geçirme iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında Mali Polis ekipleri, kurumun Roma'daki merkez binasında aramalar yaptı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada adı geçen kurumun başkanı Pasquale Stanzione, gazetecilerin sorularına, "Kesinlikle sakinim." yanıtını verdi.

Söz konusu soruşturmanın, kurumun yaptığı harcamalar ile bazı yaptırım prosedürlerine ilişkin raporların şeffaf olmadığının tespit edilmesinden sonra başladığı haberlere yansıdı.

Konunun takipçisi olan İtalyan gazeteci Sigfrido Ranucci, ABD merkezli Meta şirketinin Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin yaptığı televizyon programı "Report"ta Verileri Koruma Kurumuna yönelik iddiaları gündeme getirdikten sonra savcılığın soruşturma başlattığını belirtti.

Ranucci, "Soruşturmaların merkezinde, Kurul'un temsil ve ağırlama giderleri, Başkan Stanzione'nin satın aldığı etlerin Garante'ye fatura edilmesi ve Mark Zuckerberg'in şirketi Meta tarafından piyasaya sürülen ilk akıllı gözlük modeli Ray-Ban Stories için yaklaşık 40 milyon avroluk yaptırımın uygulanmamış olması bulunuyor." ifadesini kullandı.

İtalyan Parlamentosunda ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki 5 Yıldız Hareketi (M5S) de Verileri Koruma Kurumunun güvenilirliğinin, bu son yapılan aramalarla yeni bir darbe aldığını ve yönetim kurulunun hemen istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü

Komşuda kriz büyüyor! Binlerce sivil yollara düştü
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri

Osimhen için sürpriz yorum: Umarım Manchester onunla ilgileniyordur