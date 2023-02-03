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İsviçre 15 Tarihi Eseri Yunanistan'a İade Edecek

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İsviçre 15 Tarihi Eseri Yunanistan'a İade Edecek

ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'a ait toplam 15 tarihi eser, mahkeme kararının ardından İsviçre'den Yunanistan'a iade edilecek.

ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'a ait toplam 15 tarihi eser, mahkeme kararının ardından İsviçre'den Yunanistan'a iade edilecek.

Bakanlık basın açıklamasında, söz konusu eserlere Cenevre'deki yetkililer tarafından tanınmış bir antika tüccarına karşı yürütülen cezai kovuşturma kapsamında el konulduğunu söyledi.

2022'nin Temmuz ayında, İsviçre yerel mahkemesi, bunların yasadışı ticaret ürünü olduklarına ve Yunanistan'a iade edilmeleri gerektiğine karar vermişti.

Eserler tarih öncesi çağlara ve Roma dönemine kadar uzanıyor. Bunlar arasında figürinler, kil ve bakır taslar, defne yapraklı altın bir taç, çıplak genç erkek gövdesi, bronz sporcu heykelciği, bir çift bronz halhal ve bir gümüş sikke bulunuyor.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni, uluslararası sözleşmelerin, yasa dışı yollardan veya yasallığı şüpheli prosedürlerle elde edilen kültürel kalıntıların ülkelerine geri gönderilmesini dikte ettiğini, ancak bunun aynı zamanda ortak küresel kültürel miras açısından insanlar arasında ahlaki bir yükümlülüğün gereği olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yunanistan İsviçre Cenevre Spor Güncel Haberler

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